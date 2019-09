Foligno, Tableaux Vivants dai dipinti di Caravaggio in scena per la Giostra della Quintana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sarà un mercoledì speciale, nel segno della cultura, quello che si apre a Foligno, Perchè alle 22, in piazza della Repubblica, cuore dle centro storico, va in scena lo spettacolo “La Conversione di un cavallo” Tableaux Vivants dai dipinti di Caravaggio a cura di Ludovica Rambelli Teatro. Evento, inseito nel programma che ha registrato nei luoghi di rappresentazione in Italia e all’estero sempre il tutto esaurito, lasciando il pubblico entusiasta, colpito dalla straordinarietà e suggestione del realismo dei quadri umani, vere e proprie opere composte a vista degli spettatori. La regista della Compagnia Ludovica Rambelli ha sapientemente costruito una messa in scena unica ed emozionante, un affascinate incontro tra arte pittorica, teatrale e musica in grado di trascinare lo spettatore direttamente all’interno delle opere dell’artista Michelangelo Merisi, meglio conosciuto come Caravaggio. Recuperando l’antica tecnica settecentesca dei tableaux vivants, otto attori della Compagnia ricostruiranno attraverso l’utilizzo dei propri corpi alcune tele del celebre pittore impegnandosi, inoltre in incredibili cambi di scena a vista scanditi ritmicamente dalle melodie di Mozart, Bach, Vivaldi e Sibellius.