Foligno, spacciavano hashish utilizzando un paniere: 4 donne, tutte italiane, nella rete della polizia. Due sono in carcere e le altre non possono rientrare in Umbria

FOLIGNO – Spacciavano calando la droga con un paniere legato ad una corda. E dopo aver consegnato la droga lo facevano risalire col denaro all’interno. Nella rete della polizia, che h stroncato un importante canale di spaccio di hashish nel cuore del centro di Foligno sono finire 4 donne, tutte italiane,ritenute responsabili di concorso nei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I clienti raggiungevano l’abitazione del centro storico dove risiedevano le 4 donne finite nella rete della polizia ad ogni ora del giorno. Le quattro italiane (due delle quali con precedenti specifici) sono state dunque interessate da un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Spoleto ed applicativa, per due di loro, della misura della custodia cautelare in carcere, e, per le restanti due, della misura del divieto di dimora nell’intera regione Umbria.