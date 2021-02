Foligno, scuole chiuse fino al 14 marzo. Il sindaco ha prorogato l'ordinanza

FOLIGNO - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato la proroga dell’ordinanza che sospende tutte le attività in presenza – nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori – per tutti gli alunni all'interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all’interno degli asili comunali e privati del Comune di Foligno, con efficacia a decorrere dal 1° marzo fino al 14 marzo. Saranno adottati da parte degli uffici comunali i provvedimenti necessari per assicurare l’attuazione delle misure operative di sostegno rivolte agli alunni ed alle famiglie del territorio, con particolare attenzione agli alunni con Bes o Dsa.

