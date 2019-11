Foligno, auto contro tir: quattro feriti sulla Flaminia

FOLIGNO - È di quattro feriti il bilancio dell'incidente che si è verificato martedì pomeriggio, poco dopo le 16, lungo la statale Flaminia. Non sono ancora chiare le cause dello schianto, che ha coinvolto un mezzo pesante e un'auto, a bordo della quale viaggiavano quattro persone. L'impatto è avvenuto all'altezza dello svincolo di Foligno, zona via Piave, in direzione Spoleto. L'auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno e la Polizia Stradale, mentre le ambulanze hanno trasportato i feriti in ospedale. Pesanti contraccolpi al traffico, con il tratto di strada interessato dallo scontro che è stato chiuso e deviato lungo la complanare, come confermato da Anas in serata. Il traffico è stato temporaneamente deviato lungo la complanare.

Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA