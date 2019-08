Foligno, pensionato si ustiona mentre prepara il caffè

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Si ustiona alle braccia e a una gamba mentre si prepara il caffè- E' accaduto martedì, prima delle 10, a poche decine di metri dall'ospedale San Giovanni Battista. Protagonista dell'incidente, stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, un 68enne che da tempo vive in un riparo di fortuna che s'è creato all'interno di una zona verde incolta. L'anziano, che in quella zona dorme in una tenda, s'è creato in qualche modo un angolo adibito a cucina e mentre stva preparando il caffè per cause in fase di accertamento s'è sviluppato un incendio che ha aggredito la copertura di quella cucina improvvisata. Le fiamme hanno attinto il 68enne alle braccia e ad un gamba. E' statoi lui stesso a far scattare i soccorsi. Sul posto sono giunti in tempi rapidissimi uomini e mezzi dei vigili dle fuoco, arrivati dal Distaccamento di via degli Anastasi, e, in forza delle bruciature patite dall'uomo, è stato chiesto anche l'intervento del 118. In zona anche l'ispettore ambientale della Valle Umbra Servizi che era in transito per l'effettuazione di verifiche e accertamenti su rifiuti abbandonati. L'uomo è stato condotto, quindi, d'urgenza in pronto soccorso per la valutazione medica dlela portata delle bruciature patite.