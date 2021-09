Foligno, nonna Lucia si racconta: «Il segreto di lunga vita: tanti sacrifici senza mai abbattersi»

Venerdì 10 Settembre 2021, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 06:49

FOLIGNO - “Il segreto di una lunga vita: mai abbattersi”. Lo sa bene Lucia Angelini che da quel 10 settembre 1921 quando venne ala luce a casa, a Collecroce di Nocera Umbra, è stata sempre una combattente. Rimasta vedova a soli 40 anni, ha vissuto una vita di sacrifici per crescere le due figlie Rita e Fiorenza, facendo la domestica sia in Umbria che fuori regione. Attualmente vive con la figlia minore a Foligno ed è contornata dall’affetto dei suoi 9 nipoti (Melissa, Giovanni, Riccardo, Federico, Gabriele, Marta, Matilde, Greta, Benedetta) e del genero Egisto. Impegno e tanti sacrifici sono stati elementi che hanno caratterizzato la vita di Nonna Lucia nei suoi 100 anni, ma ci sono state anche tante soddisfazioni come l’avere insieme a lei i suoi amati 9 nipoti.