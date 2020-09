Foligno, Liceo "Federico Frezzi-Beata Angela" collaboratore scolastico positivo al coronavirus, lunedì le lezioni partono con la didattica a distanza. La dirigente Neri: «Situazione sotto controllo e tranquilla»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO – “Un collaboratore scolastico è risultato positivo al covid-19 ed abbiamo avviato le procedure del caso, estendendole a tutti gli altri collaboratori scolastici impegnati in questi giorni alla predisposizione della scuola in vista della ripartenza delle lezioni. Lo abbiamo fatto poiché in questi giorni si è lavorato per preparare la riapertura di lunedì 14 ed essendo il nostro obiettivo quello della sicurezza abbiamo deciso di procedere viste le delibere del Collegio Docenti del 10 settembre relative all’attuazione della Didattica Digitale Integrata (lezioni on line) e all’osservanza del Protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19 a scuola. Quindi alla luce della la delibera del Consiglio di Istituto si procederà all’avvio delle lezioni in modalità Didattica Digitale Integrata”. A parlare, contattata da Il Messaggero, è la professoressa Rosella Neri dirigente scolastico del Liceo “Federico Frezzi-Beata Angela”. “Voglio sottolineare con forza . Prosegue la professoressa Neri – che la situazione è completamente sotto controllo ed è tranquilla. Abbiamo fatto una scelta collegiale motivata da un semplice fattore: essendo gli accertamenti sui collaboratori scolastici in corso e nell’attesa dei risultati dei tamponi, e a quanto risulta ci sono già le prime negatività, lunedì sarebbe stato complesso avviare le lezioni non essendoci la presenza dei collaboratori scolastici. Tutte le procedure anticovid sono state poste in essere, compreso l’avvio delle previste indagini epidemiologiche e delle altre procedure da parte della Asl 2 che ringrazio. Si è proceduto alla sanificazioni di tutte e due le nostre sedi, sono stati individuati spazi nuovi, che in precedenza avevano una diversa destinazione,così da definire nuove aule spaziose ed ariose e tali da consentire il previsto distanziamento sociale. Sottolineo, perché questa è l’evidenza nell’ambito di scelte in massima trasparenza a tutte comunicate anche attraverso il sito Internet della nostra scuola. Le lezioni della nostra scuola lunedì inizieranno e lo faranno con la modalità online permettendo così di garantire il regolare – conclude - diritto allo studio ai nostri studenti nella massima sicurezza”.