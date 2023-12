Sabato 16 Dicembre 2023, 08:55

FOLIGNO - Ladri in azione di nuovo a Porta Romana. Dopo i raid delle scorse settimane ai danni prima di Humbry e poi della sede delle farmacie comunali Afam di Zona, nella notte tra mercoledì e giovedì il bersaglio è stato il bar-pizzeria Le Scale. Un ladro solitario ha forzato la porta d’ingresso e s’è diretto al registratore di cassa riuscendo ad impossessarsi del denaro presente. Ad agire, come detto, stato un solitario la cui presenza e i cui movimenti potrebbero esser stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza pubblica presenti nell’area di Porta Romana. Il bottino ammonterebbe a qualche centinaia di euro tra il denaro sottratto dal fondo cassa e quello collezionato dopo averlo asportato dalla gettoniera di una colonnina che conserva all’interno palline contenenti gadget. C’è da capire come il ladro possa aver avuto accesso al complesso che chiude i battenti al pubblico alle 21. È entrato poco prima della chiusura rimando così all’interno per poi agire? È riuscito ad individuare qualche possibile fortuito varco che gli ha quindi consentito di portare a termine il furto? Al momento si tratta di mere ipotesi che saranno chiarite dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Foligno. Dalle immagini potrebbe essere estratto un qualche identikit del balordo così da capire se si possa trattare o meno dello stesso soggetto che potrebbe aver compiuto furti in danno di altre attività commerciali in particolare del centro storico di Foligno. Un altro furto è stato messo a segno in periferia nella zona di via Bevagna. Il raid ha portato alla sparizione di un compressore. Chi ha agito probabilmente ha scavalcato una rete di recinzione, trovata piegata, per poi raggiungere la zona dell’abitazione dove si trovava il compressore. Con ogni probabilità gli stessi balordi hanno tentato di penetrare in un’altra abitazione ma sono stati messi in fuga dall’innesco delle luci esterne che si attivano con le fotocellule. Proseguono, inoltre, le indagini dei carabinieri sul furto di discendenti in rame sottratti nei giorni scorsi dal cimitero di Verchiano.