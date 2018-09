Foligno, Giostra della Quintana il rione Spada: «Ecco la magia delle Conce»

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - Sale la febbre per la Giostra della Quintana della Rivincita, e il rione Spada, guidato dal priore Alessio Castellano, sta limando gli ultimi particolari per dar vita ad un Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali al top e una gara la Campo de li Giochi con una grande spirito di sana competizione. A spiegare come il popolo delle Conce si sta preparando è lo stesso Castellano. «La nostra cifra - spiega il priore dello Spada - è tradizione e stagionalità. La tradizione è quella che porteremo in Corteo con tutti gli elementi dello Spada che sapranno anche in questa speciale ed attesa occasione dare il meglio per realizzare un grande spettacolo. La stagionalità, invece, è quella del menu che proponiamo in taverna. Abbiamo da tempo deciso di variare la proposta di giugno da quella di settembre legando i prodotti impiegati in cucina e la proposta della tavola alla stagione. In questo settembre stanno andando alla grande - prosegue - i piatti più amati della tradizione culinaria folignate e tra questi la pagliata e le lumache. Per mantenere fede ad un’altra tradizione abbiamo rinnovato anche quest’anno la convenzione con il parcheggio antistante la nostra taverna. A chi ci verrà a trovare a cena il rione Spada offrirà due ore di sosta gratuita». Ma la proposta dello Spada va anche oltre. L’idea, infatti, già rodata delle cene a lume di candela viene riproposta per due giovedì anche in questo settembre. E’ ancora il priore Castellano a spiegare. «Abbiamo dalla nostra - dice - uno scenario di taverna unico: i Portici delle Conce. Il vicino canale che le attraversa completa il quadro. Per questo abbiamo varato l’idea, accolta positivamente da chi viene a cena da noi, di realizzare cene a lume di candela. E’ uno spettacolo raro che riporta alle atmosfere del Seicento. Passando poi alla Giostra della Quintana della Rivincita, Daniele Scarponi, il nostro cavaliere, dimostra in continuazione il suo valore. E siamo soddisfatti anche dei destrieri, City Hunter e Capitano Knox, che ci danno importanti elementi di ulteriore fiducia». Appuntamento, quindi, giovedì con la cena lume di candela, sabato con il Corteo Storico e domenica con la Giostra della Rivincita. Giovanni Camirri

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA