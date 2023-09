Foligno, Giostra della Quintana il rione Croce Bianca vince la Quintanella dei priori

FOLIGNO – Il rione Croce Bianca ha vinto, poco dopo l’una di notte tra giovedì e venerdì, la Quintanella dei priori. La manifestazione s’è svolta in piazza della Repubblica alla presenza di un folto pubblico che ha dato tanto supporto ai rappresentanti dei 10 rioni della Quintana di Foligno. In piazza della Repubblica è stata tracciata una mini otto di gara dove i magnifici 10 hanno corso in sella ad altrettante biciclette andando a carpire gli anelli dal simulacro della statua della Quintana