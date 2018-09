Foligno, Giostra della Quintana nelle prove ufficiali il Pugilli con Pierluigi Chicchini e Edward England dettano legge

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Prove ufficiali di Giostra in vista della Quintana del 16 settembre al Campo de li Giochi: Pierluigi Chicchini in sella a Edward England detta legge. Con il tempo di 52 secondi e 72 centesimi a percorso netto il binomio dell'Aquila Nera è stato il migliore sulla pista del Campo de li Giochi. Un traguardo raggiunto già nella prima delle tre tornate di prova con Chicchini e Edward England che hanno tentato, e ne sono usciti da favoriti per la Rivincita, la sfida al simulacro del Dio Marte.

Sabato 1 Settembre 2018



