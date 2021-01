FOLIGNO - Ladri violano il coprifuoco e rubano, secondo quanto risulta a Il Messaggero, il veicolo adibito a trasporto animali, il cosiddetto “camion”, del rione Croce Bianca. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato all’interno della scuderia rionale in località Moano, zona Sant’Eraclio. Chi ha agito s’è mosso con mestiere puntando direttamente al veicolo, adibito appunto al trasporto animali, sfondando un cancello di ferro per poi violare il blocco d’accensione del mezzo che, messo in qualche modo in moto è sparito nel nulla. Il veicolo dedicato al trasporto animali ha un valore di mercato che si attesta intorno agli 8-9 mila euro. Il fatto che chi ha colpito lo abbia fatto violando con ogni probabilità il coprifuoco lo si evince dal fatto che fino ad un determinato orario serale, che rispetta le norme vigenti in materia di contrasto al Covid, i rionali del Croce Bianca si occupano del governo dei cavalli. Quindi chi ha colpito lo ha fatto quando non c’era, e non poteva esserci, nessuno riuscendo quindi, per il momento, a dileguarsi. Chi ha messo a segno il colpo potrebbe averlo fatto in maniera mirata per poi piazzare in qualche modo lo speciale veicolo. Oppure potrebbe non essersi reso pienamente conto, ma questa è una ipotesi che appare essere marginale, della particolare tipologia del mezzo confondendo forse con un grosso furgone. Relativamente all’una o nell’altra ipotesi l’unica certezza è che il furgone è sparito nel nulla e da quanto si apprende per il furto è stata presentata denuncia alla polizia. Se il furto fosse stato di fatto mirato rispetto al tipo di mezzo pronto ad essere destinato ai canali illegali della ricettazione, si aprirebbe un ulteriore scenario. Il veicolo rientra in una specifica categoria quale è quella del trasporto animali e quindi il mercato cui può essere indirizzato è abbastanza ristretto. C’è quindi necessità di tenerlo lontano da occhi indiscreti in attesa che le acque si calmino. Al momento, come detto, ogni ipotesi resta tale e saranno le indagini innescate dalla denuncia di furto a ricomporre il mosaico di questa vicenda. Un danno nel danno visto che il veicolo rubato è di proprietà del rione Croce Bianca che lo utilizza per le esigenze di scuderia per la giostra della Quintana. Nei giorni scorsi a Nocera Umbra c’era stato un furto di selle da cavallo e al momento non si può escludere i fatti possano esser stati compiuti dalla stessa mano.

