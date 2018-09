Foligno, Giostra della Quintana anche la Monini Volley di seria A a cena in taverna al rione Cassero

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Proseguono a pieno ritmo le sere di Quintana. E quella di martedì al rione Cassero è stata davvero speciale. Perché a vivere il clima della Giostra sono arrivati i giocatori della Monini Volle. A spiegare i retroscena è Luciano Marano storica colonna del rione di via Cortella. «Un nostro rionale speciale - racconta a Il Messaggero - un vero casserino doc è il dottor Paolo Tempesta, folignate fisioterapista della nazionale di Volley. Con lui avevo preso l impegno di avere la Monini qui in taverna. Quel sogno è divenuto realtà. E poi lo dico con orgoglio siamo il rione che ha vinto il palio e quindi tra campioni si sta davvero bene».«Siamo onorati - commenta il priore Fabio Serafini - di avere qui alla taverna del Cassero una grande eccellenza come la Monini». «Poi - conclude Marano - per dirla tutta: qui da noi si mangia da numeri uno».

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:24



