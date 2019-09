Foligno, Giostra della Quintana ecco gli abbinamenti per il Palionano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintana, pronti gli abbinamenti per il Palionano, la tradizionale manifestazione collaterale del settembre folignate, in programma allo scoccare della mezzanotte di venerdì, che ha la sua anima nel rione Giotti ed in particolare in Tommaso Merendoni. In un affollatissimo Largo Carducci martedì a notte fonda sono stati fatti gli abbinamenti tra i 10 rioni e i destrieri, delle piccole biciclette, in sella alle quali i 10 cavalieri si misureranno tradizionale disfida del Palionano la simpatica tenzone in bicicletta ideata dallo stesso Giotti e divenuta ormai un must delle notti folignati in tempo di Singolar Tenzone. I dieci rioni della Quintana hanno schierato altrettanti fantini, tutti rionali, che hanno percorso in sella a biciclette di varia foggia, alcune delle principali vie del centro. Ecco gli abbinamenti rione-bicicletta: Morluopo- Il capitano de la Vecia; Ammanniti-Lalunno; Badia-Morositas; Spada-Piattaforma Rosseau; Contrastanga-Carcavreccole; Cassero-Fiottu te liu dittu; Croce Bianca-Oppiaceo; La Mora-Lurex; Giotti-Ponziano de Bevagna; Pugilli-Semistracchiola. Appuntamento a venerdì intorno alla mezzanotte.