Foligno, Giostra della Quintana è l'ora delle prove ufficiali al Campo de li Giochi. Il rione Ammaniti in pista per primo

FOLIGNO - Domenica 30 agosto alle ore 15 al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti” si svolgeranno, coime reso noto dall'Ente Giostra della Quintana, le prove ufficiali per la Giostra del 13 settembre. Sessione di prove che, come le precedenti, sarà tenuta a porte chiuse. Questa sarà l’ultima occasione che i binomi dei 10 Rioni avranno per rifinire la preparazione in vista della Quintana. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione 3 giri ciascuno. Questo l’ordine di partenza estratto a sorte e i cavalli che, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto scenderanno in campo: Ammanniti, cavaliere: Tommaso Finestra / cavalli: Hamamelis e Dock of the Bay; La Mora cavaliere: Mattia Zannori / cavalli: Macchia d’Olio e Livarot; Cassero, cavaliere: Luca Innocenzi / cavalli: Gold Tower e Lady War; Pugilli, cavaliere: Pierluigi Chicchini / cavalli: Edward England e Natalja; Spada, cavaliere: Marco Diafaldi / cavalli: City Hunter, Hartswell e Capitano Knox; Giotti, cavaliere: Daniele Scarponi / cavalli: Annaurora e Daytona Man; Contrastanga, cavaliere: Alessandro Candelori / cavallo: Olaya de L’Alguer; Morlupo, cavaliere: Lorenzo Paci / cavalli: Tough and Tiny, Swinging Lady e Temesvar; Croce Bianca, cavaliere: Massimo Gubbini / cavallo: Houndon; Badia, cavaliere: Cristian Cordari / cavalli: Speedwell Blue e Capitan Segreto.