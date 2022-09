Foligno, Giostra della Quintana de La Rivincita ha vinto il rione Giotti

FOLIGNO – Massimo Gubbini, in sella ad Anna Aurora, ha vinto Giostra della Quintana de La rivincita. E lo ha fatto con maestria senza sbagliare nulla. Quella di domenica al Campo de li Giochi è stata una Quintana segnata dai colpi di scena. Primo fra tutti l’eliminazione in prima tornata – dove partiva per primo – di Daniele Scarponi del Contrastanga sul cavallo esordiente Olaya De L’Alguer. Dopo un errore di percorso il binomio ha superato il tempo massimo per completare la giostra dovendosi fermare al decimo, ed ultimo, posto in classifica. Poi è stata la volta di Nicholas Lionetti, del Pugilli, e Destination Paco. Quindi è toccato a Luca Innocenzi del Cassero su Guitto ed un errore al secondo anello ha chiuso la Giostra per il binomio della Torre Merlata. Il testimone è passato al Morlupo con Alessandro Candelori e Franceschina e quindi a La Mora con Mattia Zannori e non Succederà Più che hanno chiuso la Quintana alla prima tornata per una bandierina abbattuta. Pierluigi Chicchini e Romantic Walk hanno avuto accesso alla seconda tornata così come il binomio seguente, quello dell’Ammanniti, con Tommaso Finestra e Doriano. Si è passati poi al Croce bianca con Lorenzo Paci e Puck di Breme con un vero e proprio miracolo tecnico al secondo anello che ha garantito l’accesso, con la migliore prestazione di tornata, alla seconda carriera. Il nono a scendere in campo è stato il Giotti e poi il Badia col binomio vincitore della Giostra di giugno e cioè Lorenzo Melosso e Look Amazing. La seconda tornata s’è aperta con solo 7 binomi. Seconda tornata regolare per, in base all’ordine di ingresso in pista, Spada, Ammanniti, Morlupo, Badia,, Giotti e Pugilli. Paci dopo il miracolo in prima tornata al secondo anello ha mancato, a seguito di un piccolo inciampo del destriero e un conseguente ingresso largo in curva, il secondo anello chiudendo così la sua ultima Giostra tra gli applausi di tutto il Campo de li Giochi. Sei binomi, interza tornata con l’errore all’anello di quello dello Spada e 5 a punteggio pieno ed il Giotti sul granino più alto del podio. Ecco la classifica finale della Giostra della Quintana de La rivincita: 1) Giotti, 2) Pugilli, 3) Badia, 4) Morlupo, 5) Ammanniti, 6) Spada, 7) Croce Bianca, 8) La Mora, 9) Cassero, 10) Contrastanga.