Foligno, Giostra della Quintana: Daniele Scarponi lascia il rione Spada e torna al Giotti

FOLIGNO - «Quintana, è Scarponi l’uomo del mercato: ora lo vuole il Giotti». Titolava così Il Messaggero, lo scorso 28 ottobre. E quell’indiscrezione, solida e dettagliata, è divenuta realtà. Il primo passo ufficiale l’ha fatto venerdì il rione Spada che con una propria nota via social ha ufficializzato che: «Il rione Spada rende noto che dal prossimo anno il cavaliere Daniele Scarponi non vestirà più, in “ singolar tenzone”, i colori gialloneri. Il Consiglio Rionale ringrazia Daniele per la dedizione e il lavoro svolto e, in particolar modo, per aver riportato sotto le Conce il palio dopo 31 anni. Il passo successivo ad ulteriore conferma dell’anticipazione de Il Messaggero l’ha compiuto, sempre venerdì, il Giotti. Il rione ha infatti annunciato via social la cena di presentazione del cavalier “Animoso” Daniele Scarponi. L’appuntamento è per sabato 16 novembre alle 20 nella taverna del Nobile rione Giotti in piazza Faloci Pulignani.