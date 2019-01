Foligno, Giostra della Quintana al voto ecco il listone che guiderà l'Ente Giostra

FOLIGNO - - Giostra della Quintana al voto per il rinnovo delle cariche del Comitato Centrale. Confermata la previsione de Il Messaggero con il “listone” da 10 candidati per 10 posti. Unica variazione rispetto a come anticipato per Mauro Silvestri che lascia Palazzo Candiotti definitivamente e al cui posto subentra Alessio Castellano ex priore del rione Spada. Ed ecco i 10 candidati: Domenico Metelli (candidato alla presidenza), Rita Barbetti (vicepresidente) Maurizio Metelli (economo), Marco Bosano (risorse economiche), Luca Radi (commissione artistica), Alessio Castellano (comunicazione), Lucio Cacace (commissione tecnica), Mauro Carboni (segretario generale), Simone Capaldini (rapporti con i rioni), Arnaldo Radi (patrimonio). Il 18 gennaio il voto cui sono chiamati i rioni si sostanzierà in una proclamazione dei candidati. Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA