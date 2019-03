Foligno, Giostra della Quintana e aeroporto San Francesco d'Assisi volano insieme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - L’Ente Giostra della Quintana di Foligno ha concluso un importante accordo di co-marketing con l’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”. Lo scalo regionale, porta dell’Umbria per l’Europa, ha scelto la Giostra della Quintana di Foligno come biglietto da visita della Regione per i tanti passeggeri che transitano per l’hub perugino. L’accordo, fortemente voluto dal Presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e dal Presidente della Sase Spa Ernesto Cesaretti, prevede tutta una serie di attività rivolte alla promozione della nostra manifestazione nei confronti dei tanti passeggeri in transito per il principale aeroporto dell’Umbria. In particolare la presenza di materiale dedicato alla Quintana nella zona degli arrivi (roll-up e presentazione nei monitor) da aggiungere alla campagna virtuale con banner e foto nelle principali pagine interne del sito e nelle pagine ufficiali di Facebook e Instagram dell’aeroporto. Allo stesso tempo all’interno del Quintana Point sarà allestito uno spazio di promozione turistica per lo scalo regionale. Inoltre sono allo studio ulteriori iniziative promozionali da realizzarsi nei giorni immediatamente precedenti le giostre del 2019 che si svilupperanno all’interno dell’area aeroportuale “San Francesco d’Assisi”. Grande la soddisfazione del Presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli per un accordo che pone, ancora una volta, la Giostra della Quintana di Foligno, grazie anche all’importanza del partner, come rappresentante d’eccellenza della regione Umbria. L’accordo di partnership con l’Aeroporto internazionale dell’Umbria va ad integrare una serie di progettuali operazioni di co-marketing che sta realizzando il nuovo direttivo per l’anno 2019.