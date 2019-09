Ultimo aggiornamento: 18:00

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Lo spettacolo della Rivincita. Ad aprire la tenzoone ci ha pensato il rione Spada, sceso per primo sull'otto di gara del Campo de lI Giochi "marcello Formica e Paolo Giusti", con DAniele Scarponi su City Hunter.Spada,Daniele Scarponi su City Hunter, punti 90, tempo 52.41; Croce Bianca, Massimo Gubbini su Super Magic (Cavallo all'esordio), punti 90, tenmpo 52.90; Contrastanga, Daniele Ravagli su Invincibile Pong (cavallo all'esordio), toccato due bandierine e abbattuta una all'ingresso del secondo anello, punti 90 penalità 10, non accede alle successive tornate; Pugilli, Pierluigi Chicchini in sella a Edward England, punti 90, tempo 53.16; Ammanniti, Marco Diafaldi con la debuttante Provaci Piccola, punti 90, penalità 30 manca il terzo anello. Non accede alle successive tornate. Tempo 58.77; Morlupo, Lorenzo Paci su Lanunio, punti 90, tempo 54.31; Badia, Cristina Cordari su Agnesotta, 90 punti, tempo 53.71; Giotti, Alessandro Candelori su Annaurora, punti 90, tempo 53.95; Cassero, Luca Innocenzi su Guitto, punti 90 tempo 53.36; La Mora, Mattia Zannori su Macchia d'Olio, punti 90 tempo 53.48.