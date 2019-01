Foligno, gelo polare a Colfiorito toccati i -14,1 gradi. Lo spettacolo della palude ghiacciata che abbraccia la draga

FOLIGNO - Superfreddo, nella notte tra domenica e lunedì a Colfiorito dove le temperature sono scese a -14.1 gradi. E la palude, o il lago come lo si vuole chiamare, di Colfiorito è coperta, per grandi parti da una lastra di ghiaccio che avvolge la zona del Fagiolaro da un lato e del Molinaccio dall’altro arrivando, in quest’ultimo punto anche ad avvolgere la grande draga che da anni è presente nell’area umida studiata a livello mondiale. Temperature polari, quelle registrate a Colfiorito dalla rete Folignometeo, tra le più basse, come località, tra quelle monitorate e registrate in Umbria. Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA