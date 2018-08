Foligno, dopo la lezione con la Croce Rossa, genitori “studenti” salvano 10 bimbi dal soffocamento

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Può un semplice incontro con mamme e papà da un lato, e dall'altro uno specialista della Croce Rossa, salvare le vite dei bambini? A Foligno, e non soltanto, un incontro semplice è divenuto essenziale in almeno 10 casi nell'arco di sei anni, che hanno portato a salvare la vita, con mamme e papà entrati in azione, di altrettanti bimbi d'età compresa tra la fase appena successiva allo svezzamento e i due anni. La chiave di volta che ha reso il miracolo possibile si chiama Msp, e cioè Manovre Salvavita Pediatriche. A spiegare di cosa si parla e come viene divulgata questa essenziale metodologia sono Roberto Pagliacci, presidente del Comitato Croce Rossa Italiana di Foligno e Sergio Bovini, consigliere del Comitato, referente regionale Msp e delegato per l'emergenza. “Da se anni – esordisce Bovini una volta al mese, negli spazi che ci sono messi a disposizione dalla Asl 2 presso il Centro Salute del quartiere Agorà teniamo delle lezioni informative che vengono estese anche alle realtà dei corsi pre parto. In quella sede spieghiamo cosa sono e in cosa consistono le manovre pediatriche salvatita. Quanto viene fatto in queste lezioni informative ha lo scopo di divulgare una pratica da eseguire in caso di necessità e di far capire la necessità di allerta che mamme e papà devono avere sempre ben chiara. La fascia d'età – prosegue – presa in esame, dallo svezzamento ai due anni, è la più complessa perché il bimbo o la bimba effettua gli approcci sensoriali portando tutto alla bocca. I rischi sono altissimi sia per ciò che riguarda il cibo che per qualsia altro oggetto reperibile in casa e facilmente accessibile ai più piccoli. Penso al cibo che può causare un collasso respiratorio ma anche a giocattoli non di buona fattura e che tendono a perdere pezzi o alle semplici monetine. Queste manovre servono a spiegare cosa si deve fare in quella che tecnicamente si chiama – conclude Bovini - ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo solido”. La nostra azione di divulgazione della cultura di prevenzione – sottolinea il presidente Pagliacci – ha portato attraverso queste lezioni informative alla cittadinanza, ed in particolare alle mamme e ai papà che sono stati gli attori materiali che hanno poi messo in pratica le manovre, a salvare la vita, nell'arco di sei anni e cioè da quando è iniziata questa attività che viene svolta da Sergio Bovini, a una decina di bambini piccolissimi che avevano ingerito cibo, pezzi di giocattoli, monetine che avevano ostruito le loro vie aeree mettendoli ad altissimo rischio di collasso respiratorio. Dopo la pausa estiva riprenderemo le lezioni informative. La prima, dalle 10 alle 11, ci sarà il 15 settembre sempre al centro Agorà. Ma vogliamo andare anche oltre ricordando che la cultura di prevenzione e soccorso si fa anche mettendo a disposizione il proprio tempo epr gli altri. E per questo a settembre prenderà il via il corso di accesso riservato ai nuovi volontari. Chi volesse partecipare ci contatti allo 0741/326232. Vi aspettiamo”.

