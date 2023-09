Martedì 26 Settembre 2023, 08:36

FOLIGNO – Distrutto dalle fiamme lo chalet in legno a servizio della piscina scoperta del centro sportivo Panda a San Giovanni Profiamma di Foligno. Per cause in fase di accertamento – al momento non è possibile escludere nessuna ipotesi – il fuoco ha aggredito la struttura in legno adibita a bar e ha distrutto tutto. L’allarme è scattato poco dopo le 5 di martedì mattina e sul posto sono giunti, in forze, uomini e mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Foligno che procedono sui fatti, e un equipaggio della polizia. Come detto al momento è giallo sulle cause dell’accaduto. Saranno gli accertamenti che verranno svolti dagli specialisti del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco a chiarire se si è in presenza di un fatto accidentale o se, invece, il tutto sia dovuto a dolo. N”Mi hanno contattato – dice Alberto Trabalza della società Panda Srl – poco dopo le 5.30 e sono subito venuto sul posto. Al momento non abbiamo idea del perché ciò sia accaduto”.