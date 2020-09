Foligno, Danilo Calabrese è il nuovo presidente della Consulta Comunale del Volontariato di Protezione Civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNOI -Danilo Calabrese è il nuovo presidente della Consulta Comunale del Volontariato di Protezione Civile. La tornata elettorale s’ès volta lunedì alla presenza dlele compagini presenti ed aventi diritto al voto sono state la Croce Rossa Italiana Comitato di Foligno, la Croce Bianca di Foligno, l' Associazione Nazionale Carabinieri Umbria Sezione di Foligno, l'Associazione Protezione Civile Città di Foligno, la Lares, i consiglieri comunali Ivano Ceccucci e Rosangela Marotta. Presenti anche il geometra Maurizio Balducci Maurizio e il dottor Daniele Angeloni responsabili del Servizio Protezione Civile del Comune di Foligno e Cristian Lepri rappresentante dell'Anc. Il presidente uscente, Gabriele Bibi, uscente ringraziando ha passato, per fine mandato, il testimone al giovane docente universitario dottor Danilo Calabrese. L’occasione dell’elezione del neo presidente è stata anche un momento di bilancio per i 4 anni di mandato di Bini il cui impegno è stato apprezzato e riconosciuto tanto dall’amministrazione quanto da tutti i presenti che hanno sottolineato l’impegno nel quadriennio con un applauso. Un lavoro dove si contano i servizi svolti per il sisma del 2016 le varie tappe del giro d'Italia e della Tirreno-Adriatico, gli eventi cittadini come la Quintana e le manifestazioni correlate, in ultimo la pandemia che ancora vede coinvolti tutti i volontari di Protezione Civile a supporto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della cittadinanza. Non va poi dimenticato il periodo del lockdown dove vastissimo è stato l’impegno dei volontari in una situazione sanitaria difficile. I volontari, poi, coordinati da Gabriele Bibi e dalla squadra Balducci/Angeloni ha coordinato e reso possibili le consegne di tablet agli studenti di ogni ordine e grado. “L'amministrazione comunale – si apprende - per mezzo dei suoi rappresentanti, i consiglieri Ceccucci e Marotta ha inviato il più gradito ringraziamento a Gabriele Bibi e un in bocca al lupo al presidente Danilo Calabrese”. “Voglio ringraziare tutti – sottolinea Bib9i – e soprattutto tutti i volontari che si sono messi a disposizioni senza mai esitare per contribuire al bene comune dando massima vicinanza alla cittadinanza, alle categorie più fragili e collaboraziondo con le istituzioni di ogni ordine e grado. Un impegno, quello dei volontari, che viene svolto ben al di la dei riflettori della ribalta ma con il solos copo di intervenire laddove c’è una reale bisogno”.Gio.Ca.