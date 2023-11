Martedì 28 Novembre 2023, 07:28

FOLIGNO - Luci, spettacoli, concerti, incontri culturali, giochi per bambini, la casa di Babbo Natale, visite guidate, la pista sul ghiaccio, presepi viventi caratterizzeranno il periodo natalizio a Foligno. Ci sarà spazio anche per la solidarietà con il coinvolgimento della Caritas diocesana. L’assessore Michela Giuliani che ha presentato il programma di iniziative – più di 70 dal 2 dicembre al 7 gennaio – ha ricordato che “il nostro obiettivo è sempre stato quello di proporre un calendario unico di eventi, così ricco grazie al lavoro di squadra, fra enti e associazioni. E’ un palinsesto di appuntamenti speciali che contribuiranno a farci trascorrere in serenità le festività natalizie con un’attenzione particolare alle famiglie e ai bambini. Il Natale non si ferma al centro storico ma coinvolge anche le frazioni come Afrile, Annifo, Arvello, Belfiore, Budino, Casenove, Capodacqua, Cave, Ciriè, Colleungo, Colfiorito, Fondi, Pale, Pisenti, Sant’Eraclio, Serrone, Seggio e Rasiglia”. Per l’assessore alla cultura, Decio Barili, ci saranno appuntamenti culturali di rilievo, in questo periodo, tra cui un concerto di Uto Ughi all’Auditorium San Domenico il 15 dicembre, una mostra di Mirò, a partire dal 20 dicembre, oltre ai concerti degli auguri per Natale e Capodanno. “Il 16 dicembre - ha annunciato Barili - verrà riaperto al pubblico il cortile rinascimentale di Palazzo Deli”. Per il presidente di Confcommercio, Aldo Amoni, “è importante collaborare tutti insieme per la città. Torneranno, oltre all’albero di Natale con la Natività artistica in piazza della Repubblica, anche le installazioni luminose, la stella, in Piazza San Domenico, e la palla, a Porta Romana. Inoltre, dopo 7 anni, ci sarà la pista di ghiaccio a Piazza Matteotti, oltre al minilunapark”. Carlo Delicati dell’associazione Paiper ha annunciato che per la fine dell’anno ci saranno due appuntamenti in piazza San Domenico, uno con gli artisti locali e umbri per il 30 dicembre, l’altro con ospiti internazionali per festeggiare il nuovo anno. Monica Sassi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, ha sottolineato che l’Ente “dà il suo contributo a questo calendario di appuntamenti che consente di far festeggiare coloro che rimangono in città”. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ha sottolineato che “Foligno anche per il periodo delle festività si conferma punto di riferimento non solo a livello regionale ma nel contesto del centro Italia: le attrazioni ed i grandi eventi che abbiamo inserito nel calendario delle iniziative, offrono una vastissima offerta non solo ai folignati ma anche a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere queste giornate di festa ‘al centro del mondo’. Il valore aggiunto è proprio il grande supporto che arriva dalla sinergia tra questa amministrazione comunale e tutte le altre istituzioni, enti ed associazioni del territorio che facendo squadra sono in grado di coordinarsi e programmare al meglio il cartellone delle proposte sotto il profilo non solo commerciale e ludico ma anche sociale e culturale. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi al cartellone degli eventi ed altre novità che saranno veri e propri regali alla nostra città”. Ecco l'elenco dei presepi: Natività artistica, Piazza della Repubblica, dal 2 dicembre al 7 gennaio; Presepe della Carità, Piazza San Giacomo, dal 3 dicembre al 7 gennaio; Presepi anche a Cave (dal 2 dicembre al 7 gennaio), Sant’Eraclio (8 dicembre-7 gennaio), Rasiglia (8 dicembre-7 gennaio), ‘Presepi all’altezza’ nelle frazioni di Afrile, Annifo, Arvello, Capodacqua, Cariè, Collelungo, Fondi, Pisenti e Seggio (10 dicembre-7 gennaio), Casenove e Serrone (24 dicembre-7 gennaio), Budino (25 dicembre-7 Gennaio). Ci sarà anche “Anghelos” – Natività Barocca 26 e 27 dicembre – 6 gennaio. Ci saranno anche altri eventi tra cui: 2 dicembre - Casa di Babbo Natale (ex teatro Piermarini); 2 dicembre – Accensione Albero di Natale e videoproiezioni –Largo Carducci; 3 dicembre – Arrivo di Babbo Natale alla stazione; 10 dicembre Sant’Eraclio – Corsa dei Babbi Natale: 15 dicembre - ‘Note di Natale’ – concerto degli auguri alla città; 20 dicembre – inaugurazione mostra Mirò; 23 dicembre – Concerto in piazza della Repubblica della Filarmonica di Belfiore; 23 dicembre – Concerto di Natale al teatro San Carlo; 29 dicembre – ‘Presepi all’altezza’ – Escursione notturna dal Castello di Gallano alla Torre dei Trinci di Capodacqua; 30 dicembre – ‘Aspettando Capodanno’ in Piazza San Domenico; 31 dicembre – ‘Paiper New Year’ in Piazza San Domenico; 1 gennaio – Concerto della filarmonica di Belfiore all’Auditorium San Domenico; 6 gennaio – ‘Moult Festival’ a Palazzo Candiotti a cura di Young Jazz; 7 gennaio – ‘Epifania e i suoi voli nelle storie’, trekking urbano con fiabe a cura di Loretta Bonamente.