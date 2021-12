Foligno: «Correte un uomo ha scavalcato lo spallone del ponte sul fiume Topino» e i passanti lo salvano in extremis

FOLIGNO - «Correte, c’è un uomo che ha scavalcato lo spallone del ponte sul Topino». È accaduto sabato poco prima delle 15 e tutto s’è risolto con un lieto fine grazie ad alcuni automobilisti di passaggio. L’uomo che ha scavalcato il muraglione del fiume per poi accovacciarsi su una sorta di piccola soglia è stato tempestivamente notato da una signora che in quelle fasi transitava in quel punto di viale IV Novembre che si trova a cavallo tra il centro storico di Foligno e le aree di viale Firenze e Prato Smeraldo. Insieme a lei altri automobilisti hanno notato la scena e si sono precipitati a dare una mano chiamando contestualmente i soccorsi con il rapido arrivo della Squadra Volante del Commissariato e dell’ambulanza del 118 seguita a ruota da una pattuglia della polizia locale. L’uomo è stato trovato rannicchiato appena sotto la balaustra e quindi letteralmente agguantato dagli automobilisti e messo a terra in sicurezza. Il resto l’hanno fatto Squadra Volante e 118. I primi hanno avviato gli accertamenti per approfondire l’identità dell’uomo soccorso – si tratterebbe di un 60enne almeno stando ad una prima verifica visiva – e per circoscrivere le cause scatenanti la sua condotta rispetto alle quali al momento non è possibile fare alcuna ipotesi. L’unica certezza è che l’uomo non ha mai parlato. Gli operatori del 118, invece, lo hanno stabilizzato e con la barella l’hanno trasferito in ambulanza e quindi all’ospedale per gli accertamenti del caso.