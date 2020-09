Foligno, Confesercenti lancia lo sbaracco interno per far ripartire il centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Parte in pompa magna la nuova Confesercenti Foligno del presidente Simone Mattioli, annunciando per sabato 19 e domenica 20 settembre "Lo Sbaracco interno", un evento che coinvolgerà i commercianti del centro storico di Foligno e che vedrà l'inizio delle iniziative di questa nuova realtà. "Sono molto soddisfatto del modo in cui, insieme alla nuova giunta, abbiamo deciso di ripresentarci alla città e agli esercenti," commenta il presidente Simone Mattioli, "mettendo i nostri associati e il commercio cittadino al primo posto. La risposta per questo primo evento è stata ottima, e non vediamo l'ora di poter passeggiare per le strade di Foligno il 19 e il 20 settembre alla ricerca delle occasioni che solo lo" Sbaracco interno" può garantire!". Conclude poi "Questo evento fa solo da apripista per i prossimi progetti in cantiere, che sono tanti e di cui vado estremamente fiero. Molte saranno le novità su tutti i campi ed i nostri associati si sentiranno sempre rappresentati ed ascoltati, questo posso garantirlo." L'appuntamento allora è per sabato 19 e domenica 20 settembre in centro storico a Foligno per il primo "Lo Sbaracco interno" targato Confesercenti.