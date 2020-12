Foligno Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito: 25 anni di storia nel lungo legame tra città e Forza Armata

FOLIGNO - Esercito in prima linea per il contrasto alla pandemia da Covid-19. Ne è un esempio chiarissimo l’attività 2020 svolta dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito comandato dal generale di brigata Daniele Tarantino e che ha la sua sede nella caserma “Gonzaga” di Foligno. Un esempio che guarda tanto all’attività concorsuale svolta nel Centro Nazionale con l’attivazione di specifici protocolli di prevenzione, tanto per quanto riguarda il supporto alla popolazione civile con i drive through di Perugia, Terni e Bastia Umbra dove operano 4 ufficiali medici e 6 sottufficiali infermieri del Centro e dove sono stati effettuati a partire dal 2 novembre scorso 30mila tamponi. Un livello di contrasto al Covid che è finalizzato a garantire la sicurezza dei candidati alle prove concorsuali, del personale militare e civile che opera nel Centro e quella della popolazione folignate. In città arrivano infatti ogni anno circa 70mila candidati che sono scesi quest’anno, in costanza della pandemia, a 35.806 e per intervenire in caso di problemi è stato sottoscritto un protocollo mirato con la Asul Umbria 2. Un impegno volto alla sicurezza che tocca anche i più piccoli. All’interno del Centro, infatti, sono ospitate dal terremoto 2016 diverse classi delle scuole cittadine ed in questa fase sono 7 della scuola primaria Piermarini per un totale di 104 alunni. Numeri che vanno bel oltre il dato secco e che testimoniano un impegno dell’Esercito svolto senza soluzione di continuità. Ma anche un segno del legame strettissimo della città con la Caserma Gonzaga e la Forma Armata. Il prossimo anno, e precisamente il 1 ottobre 2021 ricorreranno i 25 anni della costituzione del Centro di Selezione e Reclutamento nazionale dell’Esercito, nella speranza che si possano degnamente celebrare. La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, guidata dal presidente Umberto Nazzareno tonti, ha ripreso un progetto che per oltre trent’anni è stato portato avanti dall’allora istituto bancario, ovvero il Calendario Artistico di Foligno, un’opera prestigiosa che ogni anno aveva come oggetto un edificio, personaggio, evento della città, con lo scopo di valorizzare gli interessi turistici ed ambientali del territorio. Tra l’altro, l’edizione del 1998 fu proprio dedicata alla Caserma Gonzaga. E prendendo spunto proprio dal venticinquennale del Csrne, la Fondazione ha voluto dedicare la ripresa dell’opera al Centro di Selezione ed al suo legame con la città di Foligno. La Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno con il calendario 2021 riprende la tradizione dei Calendari Artistici che hanno rappresentato dal 1978 al 2013 un momento identitario della città favorendone la conoscenza e lo studio. La Fondazione ha voluto dedicare la sua prima edizione del calendario artistico al 25esimo anniversario del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito.

