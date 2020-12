Foligno, a Capodacqua novità per Natale: cambia aspetto l’accesso al borgo

FOLIGNO - Situazione lavori a Capodacqua, entro Natale arriva una prima svolta. A spiegare di cosa si tratta, interpellato sul punto da Il Messaggero, è l’assessore comunale all’Urbanistica Marco Cesaro. “La situazione di Capodacqua – sottolinea Cesaro – l’abbiamo ereditata dalla precedente amministrazione comunale e l’abbiamo ben chiara. Abbiamo da tempo, sia come assessore che come Urbanistica, attivato un costante confronto con i residenti che sono molto propositivi e con i quali ci confrontiamo molto spesso”.

LA QUESTIONE

“Nella fase pre Covid – prosegue l’assessore – siamo riusciti a proseguire con le attività poi ci sono state le sospensioni determinate dalle conseguenze della pandemia. Comprendiamo in toto i disagi sottolineati dai cittadini. Disagi concreti che anche noi, come assessore e come uffici, abbiamo giorno dopo giorno verificato in loco. Personalmente sono a Capodacqua molto spesso e con me ci sono la dirigente dell’Urbanistica, architetto Antonella Fratino e i nostri tecnici. Tutto, quindi, viene tenuto in massima considerazione. Il cantiere di Capodacqua è un contesto complesso, ma lo è in senso positivo perché significa sviluppo di un borgo montano che riassume un esempio che, a mio modo di vedere, dovrebbe essere seguito dalle altre realtà che compongono il territorio comunale. Qui i cittadini si confrontano con l’amministrazione, sollevando le giuste lamentele, fanno osservazioni e proposte nell’ottica della collettività non scivolando – ricorda – nella sequela di post via social che servono a poco perché non costruiscono un dibattito e un confronto verso una soluzione condivisa. Siamo pienamente consapevoli che la situazione attuale della strada che attraversa Capodacqua è intollerabile. I cittadini nelle loro lamentele hanno ragione, ma anche noi come amministrazione comunale non abbiamo torto. Nel senso che andremo a far realizzare entro Natale, la posa di binder, un tipo di conglomerato bituminoso a basso tenore di bitume e con elementi lapidei non molto grossi, su una corsia. Si tratta di un intervento complesso che interessa un tratto di strada di 600 metri con una carreggiata di 6 metri. Questa scelta è stata voluta per dare una prima risposta alle istanze dei cittadini. La soluzione migliore, e lo sappiamo tutti, sarebbe stata l’asfaltatura completa della strada ma il periodo dell’anno e i rigori del meteo sconsigliano questo tipo di operazioni”

IL FUTURO

“Come amministrazione comunale e come assessore all’Urbanistica – spiega Cesaro – vogliamo proseguire nel confronto costante con i cittadini di Capodacqua. Proprio per questo in cantiere ci sono importanti progetti che porteranno ad un rilancio e ad un ulteriore sviluppo di questo borgo della fascia montana del Comune di Foligno. Penso al completamento del cantiere in essere, ma penso ulteriormente alla riqualificazione della piazza e ad uno sviluppo del parcheggio retrostante. Le cose sono tante, ma con la condivisione andremo – conclude l’assessore – avanti insieme”.

