Foligno, camion si ribalta all’altezza dell’innesto tra la Statale 77 e la Flaminia

FOLIGNO – Camion si ribalta sulla rampa d’uscita tra la Statale 77 e la Flaminia. È accaduto giovedì mattina e sul posto è intervenuto personale Anas, polizia stradale 118 e vigli del fuoco. Per cause in fase di accertamento il mezzo pesante all’uscita della 77 s’è coricato su un fianco andando violentemente a cozzare contro il sistema di guardrail. Conseguenze, in base a quanto risulta, non complesse per il conducente. Per consentire i soccorsi, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo pesante e del suo carico finito sulla carreggiata a seguito dell’incidente, la viabilità è stata deviata su percorsi alternativi già dall’ingresso sulla 77 verso Foligno da Colfiorito così come dal versante opposto. Dai vigili del fuoco si apprende che: «Alle ore 6.30 la squadra di Foligno è intervenuta sulla Ss77 Var in direzione Foligno, al termine dello stesso tratto di strada, per un incidente stradale. Trattasi di un mezzo pesante che trasportava vetro rovesciatosi in curva, perdendo il carico. Alle ore 8:30 dalla sede centrale è stata inviata l'autogru per il recupero dello stesso. Attualmente la strada è bloccata».