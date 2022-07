Venerdì 29 Luglio 2022, 09:50 - Ultimo aggiornamento: 10:00

FOLIGNO - Anziano imbocca contromano la nuova Statale 77 da Colfiorito in direzione Foligno, i carabinieri della Sezione Radiomobile lo raggiungono e fanno il miracolo ed evitano conseguenze. È accaduto domenica pomeriggio e l’intervento fa parte di quelli compiuti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Foligno comandati dal maggiore Giuseppe Agresti. I militari hanno effettuato 62 servizi esterni finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere nel corso dei quali sono stati, tra l’altro, ritrovati 3 fucili proventi di un furto in abitazione avvenuto nel dicembre scorso in Assisi, abbandonati nell’alveo del fiume Topino e già restituiti al proprietario. I carabinieri hanno proceduto al controllo di 232 veicoli, 303 persone e 56 esercizi commerciali, attività che ha portato ad elevare 19 contravvenzioni al Codice della Strada, tra le quali spiccano, in particolare, quelle per guida senza copertura assicurativa patente e senza revisione. Scongiurate, come detto, gravi conseguenze nel pomeriggio di domenica scorsa quando un anziano, alla guida della propria vettura, ha imboccato contromano la carreggiata della Strada Statale 77 Var da Colfiorito verso Foligno: l’equipaggio della Sezione Radiomobile è riuscito a raggiungerlo prima che lo stesso potesse impattare con altri veicoli, accompagnandolo fino all’uscita di Colfiorito e sanzionandolo con il fermo del veicolo e la proposta di revoca della patente. L’uomo non è risultato in stato d’ebbrezza. Per quanto concerne la repressione dei reati predatori, gli investigatori della Sezione Radiomobile hanno segnalato all’autorità giudiziaria un soggetto che, fermato alla guida del proprio motofurgone, trasportava sul cassone due caschi da moto dei quali non sapeva fornire giustificazione sulla provenienza e che, a seguito di accertamenti, sono risultati oggetto di furto in danno di due motocicli parcheggiati a Bevagna in occasione di una sagra di paese. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per ricettazione. Sono stati, infine, rilevati 5 sinistri stradali di cui 3 con feriti: nessuno dei conducenti è risultato alla guida in stato di ebbrezza.