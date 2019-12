Foligno, blitz dei carabinieri: sequestrata la droga di Natale. C'è un arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Sequestrata la droga di Natale, c’è un arresto. In azione i carabinieri antidroga della Compagnia di Foligno – l’attività è stata condotta in porto dagli investigatori della Stazione di Foligno dell’Arma - popolarmente noti in città lo “squadrone avvoltoi”. Nella rete dei carabinieri è finito un cittadino albanese trovato in possesso di cocaina. Per lui è scattato l’arresto e sabato a Spoleto c’è stata l’udienza di convalida. L’udienza s’è conclusa con la convalida sia dell’arresto che del sequestro dello stupefacente individuato dagli investigatori della Stazione di Foligno e a carico dello straniero è stato convalidato sia l’arresto che il sequestro della cocaina e a carico dell’abanese sono stati disposti gli arresti domiciliari in vista dell’udienza per il dibattimento fissata per il prossimo anno. Stando a quanto risulta a Il messaggero la droga, alcune decine di grammi, è cocaina ad elevato grado di purezza. Gli investigatori ne hanno sequestrato all’albanese, una cinquantina di involucri che potevano essere venduti ai clienti così come trovati, a 50 euro al pezzo. Lo stupefacente se tagliato, e in forza del particolare ed elevato grado di purezza, avrebbe prodotto fino al triplo delle dosi sequestrare. A conti fatti la droga avrebbe fruttato sul mercato illegale dello spaccio tra i 2mila e i 7mila euro di guadagni illeciti. La tipologia e il grado di purezza dello stupefacente, come sempre accade in queste situazioni è stato verificato dal Las (il Laboratorio Analisi Scientifiche) dell’Arma dei Carabinieri. Un “colpaccio” quello messo a segno dai militari della Compagnia di Foligno, al comando del maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, che, nell’ambito di servizi di prevenzione e repressione dei reati, costantemente disposti dal Comando Provinciale dell’Arma guidato dal colonnello Giovanni Fabi, ha tolto dalla piazza un importante quantitativo di droga. L’indagine, come da prassi, è soltanto all’inizio. Diversi i punti ancora da approfondire. Ci sono da accertare i canali di approvvigionamento attraverso i quali l’albanese è entrato in possesso della cocaina sequestrata. Così come sono da approfondire le piazze di destinazione e la platea dei clienti verso cui la droga era diretta per essere spacciata. Il blitz antidroga, stando a quanto risulta, è andato in porto nel centro storico di Foligno venerdì sera. Non si può escludere, ma sul punto si attendono conferme, che la cocaina fosse destinata in prevalenza alla piazza di spaccio di Foligno. Accertamenti vengono svolti anche per approfondire la presenza dello straniero sul territorio, le sue frequentazioni e i possibili appoggi anche logistici.