di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Baciato dalla fortuna, spende 20 euro e ne vince 10mila. E' accaduto mercoledì a Foligno, nella Tabaccheria “La Tentazione” in via Pietro Gori. Come sempre in queste situazioni il fortunato vincitore resta anonimo. Una bella cifra, certo non tale da cambiare la vita, ma di sicuro comunque importante. E per l'ennesima volta la Dea Bendata, la Fortuna, ha baciato Foligno. La vincita è stata collezionata grazie al moltiplicatore “50x” trovato in corrispodnenza del premio da 200 euro.

Mercoled├Č 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA