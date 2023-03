Foligno, in auto con mezzo chilo di cocaina: arrestato dalla polizia stradale. Ecco cosa è accaduto

Mercoledì 8 Marzo 2023, 07:52







FOLIGNO - Arrestato al casello con al seguito mezzo chilogrammo di cocaina. Al centro dell’indagine c’è un albanese di 24 anni, da tempo residente a Foligno, che è finito nella rete della polizia stradale di Montepulciano che l’ha fermato al casello autostradale Valdichiana. A tradire l’uomo, stando alla ricostruzione dei fatti, una repentina manovra effettuata con la Mercedes di cui era alla guida e a bordo della quale viaggiava da solo. Quella manovra, compiuta in uscita dal casello, non è passata inosservata agli investigatori della polizia stradale che hanno deciso di intervenire rapidamente fermando il veicolo per procedere alle attività di controllo. Stando alla ricostruzione dell’accaduto il 24enne avrebbe riferito agli agenti di esser partito da Milano dopo una visita e quindi stava facendo rientro a casa. Gli agenti si sono ulteriormente insospettiti poiché nel bagagliaio della non c’erano borse o valige e null’altro che potesse sostenere l’ipotesi di un pernottamento fuori casa. Il tutto mixato con lo stato di agitazione dell’automobilista sottoposto al controllo, ha fatto estendere approfondimenti e perquisizioni in particolare a carico del veicolo. I sospetti dei poliziotti della Stradale hanno trovato conferma: nel portabagagli, all’interno di uno scomparto riservati ai materiali di soccorso, è stata individuata una busta contenente una sostanza solida di colore bianco. La svolta ulteriore è arrivata dopo le analisi su quella sostanza condotte nel laboratorio della Scientifica della Questura di Siena dove s’è accertato che si trattava di cocaina del peso di quasi mezzo chilogrammo. Il 24enne è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Santo Spirito a Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre droga e Mercedes sono state sequestrate. Le indagini, le cui estensioni interessano ovviamente anche Foligno dove come da prassi sono state effettuate da parte della polizia le perquisizioni del caso, procedono a ritmo serrato. Ci sono da chiarire i canali di approvvigionamento della cocaina sequestrata e la platea di clienti cui la droga era destina. Ma c’è da approfondire anche il ruolo ricoperto dall’arrestato: un semplice corriere? Un acquirente all’ingrosso? Qualcuno che ha tentato il salto di qualità? Oppure un soggetto che suo malgrado s’è trovato nel mezzo di qualcosa più grande di lui o della quale magari non non sapeva nemmeno nulla? Per ora mere ipotesi che tali restano.