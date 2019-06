Foligno, arrestato spacciatore nigeriano, sequestrata marijuana e eroina. In azione la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Blitz antidroga, in azione gli agenti del commissariato di Polizia di Foligno guidati dal vicequestore Bruno Antonini: il fermato per spaccio è un soggetto nigeriano residente nel Folignate. Venerdì pomeriggio, con personale del Settore Anticrimine e del Settore Uct-Squadra Volante del Commissariato di Folignoè stata data esecuzione ad un’Ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino nigeriano di anni 34 residente nel Flignate. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Spoleto – Ufficio del gip dopo attenta valutazione degli atti trasmessi dalla stessa Polizia Giudiziaria del Commissariato, atti riguardanti specifica attività investigativa volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Gli aenti hanno per giorni attentamente monitorato alcuni ambiti cittadini e quindi osservato e annotato gli atteggiamenti del soggetto in vari episodi in cui si è consumata l’attività di “spaccio”. Gli elementi raccolti hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di valutare la gravità dei fatti contestati, anche in considerazione del fatto che lo stesso nigeriano irregolare sul territorio italiano e sottoposto ad altro procedimento penale, anch’esso relativo a detenzione e traffico di stupefacenti. Nel dare esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare, gli Agenti hanno proceduto a perquisizione presso il domicilio del nigeriano, dove sono state rinvenute sostanze stupefacenti tipo “marijuana” ed “eroina” in quantità pari a circa 15 grammi totali, oltre a bilancini di precisione ed altro materiale idoneo al confezionamento di dosi pronte per lo spaccio, e somme di denaro pari a circa 2.000 euro; sostanze, materiale e denaro sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il positivo esito dell’attività investigativa non ha comunque concluso l’azione che gli agenti del Commissariato di Foligno compiono giornalmente in modo incisivo per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, soprattutto con l’attuazione di mirati controlli non solo nei pressi di istituti scolastici nei quali sono ancora in corso attività didattiche ma anche negli altri spazi ed aree, a garantire la dovuta sicurezza e vivibilità delle stesse.