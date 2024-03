Foligno, arrestato per rapina e spaccio di droga: deve scontare tre anni di carcere

FOLIGNO - Rapina, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono le ipotesi di reato che riassumono la condanna a carico di un 40enne che è stato rintracciato e condotto in carcere. Ad intervenire la polizia che ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso a carico del 40enne. Gli agenti del Commissariato, guidati dal vicequestore Adriano Felici hanno eseguito la misura emessa dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, nei confronti di un cittadino nigeriano, appunto 40enne, condannato alla pena della reclusione di 3 anni, 10 mesi e 1 giorno oltre alla multa di 10.600 euro per il reato di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo scorso 14 marzo, a seguito di sentenza di condanna, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti del nigeriano. Acquisito il provvedimento, il personale della Squadra Volante ha rintracciato l’uomo che, accompagnato in Questura per le attività di rito e la notifica del provvedimento, è stato poi portato in carcere a Perugia dove dovrà scontare la pena di 3 anni, 10 mesi e 1 giorno di reclusione oltre alla multa di 10.600 euro per il reato di rapina aggravata, lesioni personali e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Appena 48ore prima di questa attività la polizia aveva rintracciato a Foligno, e anche in quel caso lo aveva condotto in carcere, un altro nigeriano. Lo straniero era stato individuato, e arrestato, mentre era a passeggio in centro ed è un soggetto già noto alla polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato portato in carcere in quanto è risultato destinatario di un cumulo di condanne per complessivi tre anni e dieci mesi di reclusione, condanne che gli sono state inflitte in relazione ai reati di rapina, lesioni personali e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Una volta rintracciato e identificato è stata data esecuzione al provvedimento.