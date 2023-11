Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:00

FOLIGNO - Hanno appena 11 anni, frequenta il primo anno della scuola media Carducci a Foligno ed hanno già le idee chiare su come si fa ad essere un bravi cittadini. Perché i due piccoli eroi già esempi di come deve essere un “cittadino modello”, hanno compiuto un atto importantissimo che denota grande senso di responsabilità. I due piccoli amici appena usciti da scuola stavano camminando in centro a Foligno si sono accorti che qualcuno aveva appena perso il portafogli. Uno dei due piccoli eroi urbani ha raccolto il portafogli per evitare che potesse andare definitivamente perduto o che qualche malintenzionato se ne impossessasse. L’altro ha corso verso la vettura da cui il portamonete era caduto. Un’azione congiunta, spontanea, ma materialmente coordinata ed efficace al punto che questa storia ha avuto esito positivo. Uno dei piccoli s’è avvicinato all’automobilista, temporaneamente imbottigliato nel traffico tipico dell’orario di uscita da scuola e gli ha detto “Guardi le è caduto il portafogli…” il tutto mentre l’altro piccolo amico s’è avvicinato alla vettura e poi i due, insieme, hanno restituito quanto poco prima era andato perduto. Una bella storia che riassume una condotta che dovrebbe essere la normalità ma che non sempre lo è, e per questo diventa speciale. Un esempio importante che nasce dal fatto che per essere brave persone non conta l’età. Certo è che ad appena 11 anni non tutti l’avrebbero fatto forse perché non avrebbero collegato i fatti, forse per timore o forse più semplicemente perché la spensieratezza di quella età porta a pensare ad altro.