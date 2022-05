Festeggia trenta anni di vita l'indirizzo musicale della media Marconi

Trentesimo compleanno per la sezione D della scuola media Marconi; trenta anni fa è stato istituito un corso in cui lo studio della musica, e di uno strumento, è parte del curriculum degli studenti. Per l’epoca un’innovazione perché non esisteva la possibilità di imparare a suonare uno strumento in una scuola media pubblica,e per di più in maniera gratuita.

Alla Marconi poi si è unita la media Anastasio De Filis in cui ancora oggi esiste la sezione musicale. I ragazzi studiano teoria e solfeggio, hanno lezioni individuali di strumento e partecipano alle esercitazioni orchestrali e al coro.

Alla media Marconi per festeggiare i trenta anni di attività, questa mattina, martedì 24 maggio, è stato organizzato l’evento ‘Giochi d’orchestra’, presentazione del libro scritto da Simone Genuini, direttore dell’orchestra giovanile di Santa Cecilia; alla presentazione è intervenuta anche Annalisa Spadolini, coordinatrice del comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica.

«Un libro, un incontro per vivere la storia di una scuola che grazie all’entusiasmo all’impegno costante, alla professionalità dei dirigenti e dei docenti, ha colorato la vita di tanti giovani ternani con la musica. Una festa da cui prendere il giusto input per proseguire una mission importante per la città, per le famiglie, per i giovani», ha detto nel corso dell’incontro Manuela Saveri, referente dei progetti musicali della scuola media Marconi.