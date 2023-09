Narni, Fedez e J-Ax contro Ermes Maiolica per la fake news sulla droga. Fissata la data del processo

NARNI La prossima battaglia della guerra di Fedez e J-Ax contro Ermes Maiolica porta la data del 22 dicembre 2023 quando a Milano, prenderà il via il processo che vede l'ex re delle bufale imputato per diffamazione. Una vicenda, quella fra Fedez, J-Ax e Maiolica, iniziata l'8 aprile 2017 quando lo stesso Maiolica ha pubblicato una fake news: “Fedez e J Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”. Da lì la denuncia. Nonostante l'assoluzione e le pubbliche scuse che lo stesso Maiolica ha pronunciato pubblicamente all'interno di diverse trasmissioni televisive, Fedez però è andato avanti presentando il ricorso che è stato accolto.

Uno scontro impari, che ha costretto Maiolica, residente a Narni, a lanciare una campagna di crowdfounding per "pagare le spese" delle varie trasferte milanesi. In vista del processo, Maiolica si è detto «fiducioso nella giustizia. Anche questa volta spero di far presente di non aver recato alcun danno reale d’immagine e di far valere il mio diritto di satira.

La realtà è che la smentita era diventata virale, a differenza della falsa notizia. E che nel tempo mi sono scusato più volte e messo a disposizione per risolvere la questione. Speriamo che ci sia comprensione piena, visto che il danno arrecato è stato oggettivamente inesistente».