Narni, Ermes Maiolica lancia il crowdfounding per pagarsi l'avvocato nel processo contro Fedez

NARNI Ermes Maiolica, ancora alle prese con la causa contro Fedez e J-Ax che lo vede imputato per diffamazione. Nonostante il giudice già nel 2019 avesse chiesto l'archiviazione infatti, Fedez ha presentato un ricorso che verrà discusso il prossimo 9 novembre a Milano.

Per questo, l'ex "re delle fake news" Maiolica, ha chiesto aiuto ai propri concittadini e sostenitori, lanciando una campagna di crowdfounding.

Obiettivo, raccogliere 600 euro, cifra necessaria a pagare le "spese di trasferta" nel capoluogo milanese.

«Non è la prima volta che chiedo aiuto, lo so -ha scritto nella pagina che accompagna la raccolta - ho rotto le palle, purtroppo però sto scontando problemi vecchi che si sono manifestati tutti insieme allo stesso tempo. Anche se ho fatto di tutto per mettere pace e anche se il giudice ha deciso di archiviarla per diritto di satira, a Fedez piace alimentare cause e fare ricorso, così il 9 novembre ci sarà la prima udienza a Milano. Chiedo solo i soldi sufficenti per la trasferta legale. ovviamente qualsiasi contributo va bene, anche 2€ e prometto che se dovessi vincere la causa farò un festone invitando tutte le persone che mi hanno aiutato. prendetela come una specie di crowdfunding contro Fedez & J-Ax».

Una vicenda nata l'8 aprile 2017 quando lo stesso Maiolica una fake news: “Fedez e J Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina”. Da lì la denuncia.

Nonostante ll'assoluzione e le pubbliche scuse che lo stesso Maiolica ha pronunciato pubblicamente all'interno di diverse trasmissioni televisive, Fedez è andato avanti presentando il ricorso.