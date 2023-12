Domenica 17 Dicembre 2023, 07:10

MAGIONE - Si è risvegliato e ha subito puntato l’indice contro l’ex moglie. La fiada della gelosia di San Feliciano, con due uomini finiti in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia dopo una violentissima rissa a coltellate nel locale che gesiscono a San Feliciano, continua a riservare sorprese.

L’uomo e il fratello nella tarda serata di martedì erano stati ricoverati in gravissime condizioni a seguito delle coltellate loro inferte, secondo la ricostruzione di alcuni testimoni e gli accertamenti dei carabinieri di Città della Pieve, da tre egiziani uno dei quali risulta essere l’attuale compagno dell’ex moglie di uno dei due titolari della pizzeria.

Nei confronti della donna, i testimoni di quanto avvenuto nel locale hanno sottolineato come non solo fosse presente ma avesse anche avuto un ruolo attivo oltre a urlare «ammazzateli tutti» ai tre nordafricani. Ebbene, l’ex marito nelle ultime ore si è risvegliato dal coma e dopo aver avuto l’ok dei medici è stato sentito dagli investigatori: secondo quanto si apprende, avrebbe sostanzialmente confermato la presenza e il ruolo attivo dell’ex moglie nell’aggressione. Elementi che ovviamente dovranno essere suffragati dagli accertamenti dei militari che ancora non sono di c erto terminati.

Va detto come dei due arrestati per le coltellate, uno è rimasto in carcere mentre per l’altro (difeso dall’avvocato Ilario Taddei) il giudice ha ordinato l’immediata scarcerazione dimostrandosi convinto della sua sostanziale estraneità ai fatti. Va ulteriormente sottolineato come in sede di interrogatorio è emerso che anche i due titolari della pizzeria sarebbero stati armati.