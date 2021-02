«Facciamo luce sul teatro». Anche al Mancinelli di Orvieto si sono accese le luci

Anche la città di Orvieto ha aderito, nella serata di lunedì 22 febbraio, all’iniziativa #facciamolucesulteatro promossa in molti teatri d’Italia dalle attrici e dagli attori di Unita, l’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, per accendere i riflettori su un settore messo in crisi dalle chiusure imposte dai provvedimenti anti Covid.

L’attrice Claudia Coli del cast del film “Carla”, che si sta girando in questi giorni in città, dalle 19.30 alle 21.30 ha presediato simbolicamente il Teatro "Mancinelli", aperto e illuminato, insieme alla sindaca di Orvieto e assessora alla Cultura, Roberta Tardani.

L’associazione Unita chiede al nuovo Governo «che si torni immediatamente a parlare di teatro e di spettacolo dal vivo, che lo si torni a nominare, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi. Perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità».





