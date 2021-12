Fabro, 12 casi di positività Covid. Il sindaco Masella chiude tutte le scuole di ogni ordine e grado

Situazione critica ma sotto controllo a Fabro, dove nella giornata di martedì 21 dicembre, si è avuto un netto rialzo dei casi Covid tra i cittadini del comune tanto da costringere il sindaco Diego Masella a emettere, in serata, una ordinanza che chiude tutte le scuole.

«Nelle prossime ore - spiega una nota del comune - verrà emessa da parte dell’Amministrazione Comunale di Fabro, un’ordinanza sindacale per disporre la sospensione in via precauzionale dell’attività didattica nella Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi”, Scuola Primaria “Focardi Valletta” di Fabro Scalo, Scuola Secondaria I grado e Istituto Agrario “Bruno Marchino” per la giornata di domani, mercoledì 22 dicembre.»

Durante la giornata il numero dei casi positivi segnalati dalla Usl Umbria 2 Distretto di Orvieto al sindaco erano via via aumentati: «Si informa la cittadinanza che da comunicazione dell’Azienda Usl Umbria 2, le persone a tutt’ora positive al Covid 19 sul nostro territorio sono dodici - la nota del comune di Fabro - si precisa come, il numero dei positivi risulta in crescita per effetto delle diverse comunicazioni emesse dell’autorità sanitaria. Non esiteremo a fornire ulteriori aggiornamenti sulla base delle comunicazioni ricevute.»