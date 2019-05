Vanno a prostitute e trovano la Municipale: Perugia, scattano le super multe

PERUGIA - Super multe lungo le strade del sesso a pagamento. Sei, gli automobilisti in cerca di compagnia sanzionati dagli agenti delle polizia municipale nella notte tra giovedì e venerdì. Due pattuglie, in abiti civili, hanno effettuato un controllo in Strada Trasimeno Ovest e via Corcianese, per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sindacale 408 del 23.04.2019 tesa al contrasto del fenomeno della prostituzione su strada controllando persone, documenti e veicoli.



Sono state contestate sei violazioni dell'ordinanza. A ognuno degli automobilisti, tre dei quali sono residenti fuori dal comune di Perugia, trovati a intrattenersi con prostitute (tutte di nazionalità romena) sono state applicate multe da 450 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA