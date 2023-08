Sabato 5 Agosto 2023, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 09:14

Parole chiave: tolleranza zero. Perché oggi e domani è da bollino nero anche per le strade dell’Umbria, nonostante il maltempo. Per questo motivo, nel fine settimana del primo (e principale) esodo verso la villeggiatura, polizia stradale e Anas sono in campo con il massimo sforzo possibile in termini non solo di personale ma anche di azioni volte a prevenire incidenti e situazioni di pericolo e disagio lungo le principali arterie regionali. Che, ci si aspetta, saranno attraversate da decine di migliaia di umbri in partenza e di turisti in arrivo. Super controlli, quelli della Polstrada, con presenza continua delle pattuglie per verificare ed eventualmente sanzionare comportamenti contrari al Codice della strada. Tolleranza zero, dunque, soprattutto per quanto riguarda gli eccessi con l’alcol (oltre ovviamente al consumo di droghe) prima di mettersi al volante e con il piede sull’acceleratore. Ma i controlli riguarderanno ovviamente anche il corretto uso delle cinture di sicurezza e degli apparecchi elettronici. Anas invece ha comunicato la rimozione di alcuni cantieri lungo le principali strade regionali. Restano infatti attivi solo 15 cantieri inamovibili sugli oltre 800 chilometri di rete stradale in gestione. In particolare, sulla statale 675 tra Terni e Orte rimane attivo un solo cantiere, in corrispondenza del viadotto “Montoro”. Un cantiere attivo anche sulla 75, mentre sugli itinerari Foligno-Civitanova Marche, Perugia-Ancona e Spoleto-Norcia non sono presenti cantieri. Vista la chiusura della Contessa, da Perugia a Fano si viaggia sulla 318 “di Valfabbria” (direttrice Perugia-Ancona), con uscita a Fossato di Vico e poi la “Flaminia” in direzione Fano.