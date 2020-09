Elisabetta Cascelli è il nuovo sindaco di Ferentillo. La candidata della lista "Insieme per Ferentillo" ha battuto Enrico Riffelli, il primo cittadino uscente. Dopo aver vinto per soli quattro voti la prima sezione, Riffelli è stato battute nelle altre sezioni. La Cascelli, il dato non è ancora ufficiale, ha poi allungato sullo sfidante nelle altre due sezioni, vincendo le elezioni con 50 voti di scarto. © RIPRODUZIONE RISERVATA