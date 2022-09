Domenica 25 Settembre 2022, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:12

Sono 662.094 gli iscritti nelle liste elettorali in Umbria, circa 4mila i diciottenni, che da questa volta voteranno anche per scegliere i futuri senatori. Sono state insediate regolarmente, ieri, le 1004 sezioni elettorali istituite in Umbria. Le sezioni sono 710 in provincia di Perugia (490.922 elettori) e 294 in quella di Terni (171.172).

VOTO E COVID

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare per il Covid, alla Prefettura di Perugia sono arrivate 203 richieste di votare. Sono stati quindi istituiti 18 seggi dedicati che coprono 51 dei 59 comuni della provincia e si vanno aggiungere alle sezioni istituite nei cinque ospedali. A Terni, invece, ci sono 41 richieste di voto da parte di positivi costretti a casa. Due i seggi Covid istituiti, oltre a quelli ospedalieri. In base ai dati della Regione, aggiornati a sabato 24 settembre, in Umbria ci sono 3.636 persone in isolamento domiciliare per il Covid e 101 ricoverati negli ospedali.

Il personale dedicato al voto dei positivi preleverà le schede al seggio assegnato come riferimento, quindi si recherà nelle abitazioni indossando tute, occhiali, mascherine e guanti, poi fornirà e subito dopo ritirerà le schede che saranno inserite nell’urna con tutte le altre.

I NUMERI DEGLI ELETTI

L’Umbria elegge nove parlamentari - erano sedici la scorsa volta - ora si passa a sei deputati e tre senatori. La riforma elettorale ha stabilito che dal Cuore verde saranno eletti due senatori col sistema proporzionale e uno nell’unico collegio uninominale regionale; quindi quattro deputati con il sistema proporzionale e altri due nei collegi uninominali disegnati dividendo la regione in due parti da circa 440mila residenti ciascuna.

Nel collegio Umbria 1 della Camera c’è l’intero territorio della provincia di Terni e 31 comuni della provincia di Perugia: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Collazzone, Foligno, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Paciano, Panicale, Piegaro, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.

Nel collegio Umbria 2 della Camera, invece, sono ricompresi 28 comuni, tutti in provincia di Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Citerna, Città di Castello, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, e Valfabbrica.

LE REGOLE

I seggi saranno aperti oggi dalle 7 alle 23. Ogni elettore riceverà una scheda rosa per la Camera e un’altra gialla per il Senato. È possibile il voto anche per i giovani che si trovano all’estero per l’Erasmus o comunque per ragioni di studio