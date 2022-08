Due casi Covid nella Narnese, salta l'amichevole con la Ternana

Il Covid colpisce ancora. Due giocatori della Narnese sono risultati positivi nel giro di tamponi effettuato questa mattina e per precauzione la Ternana ha chiesto di annullare il test che era in programma oggi pomeriggio al campo di via Narni al quartiere Polymer. Niente amichevole quindi tra le due squadre che avrebbero dovuto affrontarsi oggi alle 18, poco prima dell'uscita dei calendari del prossimo campionato di Eccellenza che interessa la formazione rossoblu. E a tre giorni dall'esordio ufficiale in Coppa Italia della squadra di Lucarelli che lunedì sera a Ferrara affronterà la Cremonese. La Narnese disputerà un test in famiglia al Sant'Anna di Narni Scalo. Stessa cosa faranno i rossoverdi che, alla stessa ora, sempre a Campomaggio, giocheranno una partita a ranghi contrapposti.