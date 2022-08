«Andiamo a rizzollare col trattore in tangenziale»: i tifosi della Ternana scherzano sulla condizione del campo evocando Rovazzi

La Ternana, come dice il suo allenatore Cristiano Lucarelli, è come un trattore. Come quello con cui Fabio Rovazzi voleva andare "a comandare". Ma la celebre canzone dell'artista milanese, tormentone canoro di qualche anno prima, ora viene parafrasata dai tifosi della squadra rossoverde giocando non soltanto sul paragone fatto dal tecnico che ormai ha preso gusto a fare similitudini con mezzi di locomozione (due stagioni prima parlava di "carro armato", l'anno dopo di "sommergibile"), ma anche sulle condizioni del campo dello stadio Liberati. Il problema emerso di recente, infatti, è legato alle pessime condizioni del terreno e dell'erba. E mentre si affaccia all'orizzonte anche l'eventualità di un intervento di rizollatura del campo, sui social media i sostenitori rossoverdi si divertono e cambiano il testo del ritornello della canzone. "Col trattore in tangenziale, andiamo a comandare", cantava Rovazzi. Sul gruppo Facebook chiamato "Fere 4ever", invece, diventa: "Col trattore in tangenziale, andiamo a rizollare". E' così che si vuole sdrammatizzare un aspetto che sta lasciando perplessi molti sportivi. Colpa delle trasemine recenti alle quali il fondo del campo non ha risposto al meglio, a causa anche delle temperature di un'estate eccezionalmente calda. Resta il fatto che il campo appare tutto rovinato. Ora è corsa contro il tempo e occorre comunque un intervento urgente per permettere al campo di essere pronto il 21 agosto 2022, in occasione della partita in notturna contro la Reggina, della seconda giornata del campionato di serie B.

