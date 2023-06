Mercoledì 28 Giugno 2023, 21:11

PERUGIA - «L’ho vista cadere. Stava pulendo, poi è volata di sotto». Nelle parole e soprattutto negli occhi persi nel vuoto c’è tutto il dramma di un uomo che ha visto morire sua moglie in pochi secondi e senza poter fare nulla per aiutarla.

Siamo in centro storico, per l’esattezza in via Bontempi. La tragedia è avvenuta nella serata di lunedì quando la donna, Carmela Pulvirenti di 57 anni, è precipitata nel vuoto dal secondo piano. Immediata la richiesta d’aiuto da parte del marito, con l’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni che sono arrivati a grandissima velocità sul posto assieme a una squadra dei vigili del fuoco. Ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.

LA RICOSTRUZIONE

Un dramma in pochi istanti, una tragica fatalità che ha visto sfortunata protagonista la donna: la ricostruzione di quanto accaduto, con il sostituto procuratore di turno Gennaro Iannarone costantemente informato dai militari dell’Arma, racconta di una caduta improvvisa da parte della donna mentre si trovava su uno scalandrino e stava svolgendo alcune pulizie proprio nella zona di una finestra aperta. La 57enne avrebbe perso improvvisamente l’equilibrio finendo purtroppo sulla strada sottostante, con un impatto devastante che non le ha dato scampo.

Una dinamica che, secondo inquirenti e investigatori, troverebbe sostanziale conferma nell’analisi di quanto avvenuto e anche nelle parole del marito a lungo sotto choc.

Un incidente tragico e per il quale non ci sarebbe bisogno di altri approfondimenti, al punto che nella mattinata di ieri la procura ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia con i funerali che dovrebbero essere celebrati nelle prossime ore.

Un dramma che ha lasciato nello sgomento non solo la famiglia della donna ma anche i residenti della via in cui Carmela viviveva ed era molto apprezzata da tutti.

GRAVE DOPO CADUTA

Un’altra bruttissima caduta ha portato un cinquantenne di fuori regione nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della misericordia. Qualche giorno fa l’uomo stava partecipando a una convention in un albergo dell’hinterland, quando è improvvisamente caduto riportando gravi ferite.